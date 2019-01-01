Соревнования по дуатлону проведут в Ставрополе 3 января

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:13:04+03:00

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Начало 2019 года в Ставрополе отметят соревнованиями по дуатлону. Состязания для самых активных и неугомонных горожан проведут 3 января в парке Победы.

Участникам соревнования предстоит преодолеть три этапа: два беговых и один - велосипедный. Поучаствовать в споре за звание самого спортивного в этот день смогут все желающие. Тем, кто планирует выйти на старт понадобится велосипед для маунтинбайка и велошлем.

- В команде должно быть не менее 3 человек. Организаторы предусмотрели 8 возрастных категорий, возраст участников самых юных участников от 6 лет, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра.

Заявки на участие нужно подать до 2 января, указав в них имя, год рождения и название команды . Сделать это можно через группу «Федерация велосипедного спорта г.Ставрополя» соцсети «ВКонтакте», а также на адрес электронной почты: stavropolcf@rambler.ru или по телефону 8-962-449-91-32 (главный судья Сергей Александров).