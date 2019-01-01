На Ставрополье более 400 нетрезвых водителей лишились прав в преддверии Нового года
В преддверии Нового года сотрудники ставропольского краевого управления ГИБДД поймали 436 пьяных за рулём. С 20 по 31 декабря автоинспекторы проводили на дорогах региона операцию "Нетрезвый водитель".
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении ГИБДД по региону, только 31 декабря пьяными за рулём были остановлены 30 человек, причём пятеро из них попались на таком нарушении повторно, и теперь им грозит уголовное наказание. Всем остальным нарушителям предстоит заплатить по 30 тысяч рублей штрафа, а также они могут лишиться водительских прав на два года.
А в Кочубеевском районе был остановлен 42-летний местный житель, который оказался сильно пьян, к тому же в нетрезвом виде сел за руль уже в третий раз. Не остановило его даже вынесенное ранее решение суда по уголовной статье. Теперь мужчина может оказаться за решёткой.
Автоинспекторы продолжат массовые проверки автомобилистов на дорогах Ставрополья.
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