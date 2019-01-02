В Ессентуках прошел забег обещаний

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:19:17+03:00

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Утром первого января около сотни самых активных жителей Ессентуков встретились в Курортном парке, чтобы провести зарядку и устроить забег обещаний, который уже стал доброй традицией.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, марафонцы пробежали 2019 метров. Во время забега у них в руках были карточки обещаний на наступивший год. Люди написали на бумажках о желании улучшить здоровье, получать пятерки в школе, заняться танцами, рисованием и избавиться от вредных привычек.

В забеге, проходящим в пяти кавминводских городах при поддержке краевого Министерства физической культуры и спорта, в этот раз собрались участники самых разных возрастов. К примеру, во главе колонны находился опытный бегун 88-летний Алексей Дубатовка, а среди ее членов были даже мамы с колясками.

Кстати, интересной особенностью забега стало то, что с каждым годом он удлиняется на один метр.