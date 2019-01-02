В Ессентуках прошел забег обещаний
Утром первого января около сотни самых активных жителей Ессентуков встретились в Курортном парке, чтобы провести зарядку и устроить забег обещаний, который уже стал доброй традицией.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, марафонцы пробежали 2019 метров. Во время забега у них в руках были карточки обещаний на наступивший год. Люди написали на бумажках о желании улучшить здоровье, получать пятерки в школе, заняться танцами, рисованием и избавиться от вредных привычек.
В забеге, проходящим в пяти кавминводских городах при поддержке краевого Министерства физической культуры и спорта, в этот раз собрались участники самых разных возрастов. К примеру, во главе колонны находился опытный бегун 88-летний Алексей Дубатовка, а среди ее членов были даже мамы с колясками.
Кстати, интересной особенностью забега стало то, что с каждым годом он удлиняется на один метр.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»