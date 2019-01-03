В Кабардино-Балкарии пожарный спас из огня щенка

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:10:50+03:00

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В Кабардино-Балкарии в городе Баксан пожарный выручил из беды маленького бродячего щенка.

В дежурную часть позвонил местный житель и сказал, что на улице Угнич на территории гаражного кооператива что-то горит.

Оказалось, что в заброшенной смотровой яме какой-то умник решил "утилизировать" отходы и поджег сваленную в нее кучу мусора. Из задымленной ямы вдруг послышался слабый писк.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавкзе" в спасательной службе республики, командир отделения Альбек Татаров полез в яму и нашел там обугленного щенка:

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

- Это один из случаев спасания, который происходит ежесуточно на боевом дежурстве у сотрудников чрезвычайного ведомства. Это один из случаев спасания, который происходит ежесуточно на боевом дежурстве у сотрудников чрезвычайного ведомства, - поделились пожарные.