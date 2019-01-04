Ставрополье получит из федерального бюджета 367 млн рублей на лекарства для льготников

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:00:15+03:00

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В 2019 году российские регионы получат из бюджета более 31 млрд рублей на приобретение лекарств, медицинских изделий и питанием для льготников и инвалидов. Соответствующий приказ, подписанный Дмитрием Медведевым 28 декабря 2018 года, накануне был опубликован на официальном сайте правительства РФ.

В Северо-Кавказский федеральный округ будет перечислено более 1,1 млрд рублей. Деньги распределятся следующим образом: самую большую сумму направят в Ставропольский край - 367,9 млн рублей. Дагестан получит 260,5 млн, Чеченская Республика - 157,6 млн, Северная Осетия - 120,6 млн, Ингушетия и Кабардино-Балкария по 94,5 млн. Меньше всего субвенций (в отличие от дотаций их нужно вернуть в случае нецелевого расходования или нарушения сроков использования) выделено Карачаево-Черкесии - 73,8 млн.