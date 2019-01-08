У ставропольца дома нашли пистолет, начиненный наркотиками

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:55:14+03:00

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41-летний житель Новопавловска Ставропольского края хранил у себя дома запрещённое наркотическое вещество растительного происхождения. Об этом узнали наркополицейские Кировского городского округа.

- Услышав, что в ворота его жилища стучатся полицейские мужчина попытался избавиться от большого пакета с запрещённым веществом. Он спрятал сверток в автомбили, где его обнаружили полицейские при обыске, - сообщает пресс-служба краевого управления МВД Ставрополья.

Кроме того, у мужчины правоохранители изъяли также сувенирный пистолет, в котором тайно хранилась начинённая наркотиками сигарета. В полиции ставрополец признался, что держал дома наркотическое средство для собственного употребления.

Против подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».