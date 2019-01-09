Ставропольца, объявленного в федеральный розыск, задержали в Сочи
Уроженца Георгиевска подозревают в краже имущества на крупную сумму. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в Государственном управлении МВД по Ставрополью.
Заявление в полицию подали две георгиевские организации. В краже уличили бывшего работника одной из фирм. Согласно показаниям, из компании, где работал подозреваемый, пропали строительные инструменты и ноутбук. Из соседнего офиса исчез подсобный инвентарь. Общая сумма украденного превышает 70 тысяч рублей.
Поскольку не было известно, где находится мужчина, его объявили в федеральный розыск. Перед Новым годом подозреваемого нашли в Сочи, правоохранительные органы задержали ставропольца. Оказалось, он был ранее судим по тем же обвинениям. Рецидивиста перевезли в Георгиевск, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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