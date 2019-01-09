2019-01-09T14:27:21+03:00
Происшествия

Ставропольца, объявленного в федеральный розыск, задержали в Сочи

Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уроженца Георгиевска подозревают в краже имущества на крупную сумму. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в Государственном управлении МВД по Ставрополью.

Заявление в полицию подали две георгиевские организации. В краже уличили бывшего работника одной из фирм. Согласно показаниям, из компании, где работал подозреваемый, пропали строительные инструменты и ноутбук. Из соседнего офиса исчез подсобный инвентарь. Общая сумма украденного превышает 70 тысяч рублей.

Поскольку не было известно, где находится мужчина, его объявили в федеральный розыск. Перед Новым годом подозреваемого нашли в Сочи, правоохранительные органы задержали ставропольца. Оказалось, он был ранее судим по тем же обвинениям. Рецидивиста перевезли в Георгиевск, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 команды
Ставропольчанин сбил и протащил по дороге двух инспекторов ГИБДД
В Пятигорске запретили митинг в поддержку “вечной дружбы” героев “Смешариков”
В Дагестане возбудили дело после смерти трёхлетнего от шальной пули в новогоднюю ночь
Гастрономический клуб «Шашлык-Машлык» провел мастер-класс на ессентукском озере
На Ставрополье тракторист переехал собственного брата
Житель чеченского поселка признался в убийстве женщины
На Ставрополье узаконили статус "детей войны"
В Ставропольском крае закрыта нелегальная автозаправка
В ДТП на Ставрополье пострадали 4 человека
В Дагестане пойман вор, обокравший пенсионерку в торговом центре
Во Владикавказе росгвардейцы спасли из Терека тонувшего мужчину
19-летнюю девушку из Северной Осетии задержали за "шутку" о теракте
У ставропольца дома нашли пистолет, начиненный наркотиками
В ДТП в Дагестане погиб человек