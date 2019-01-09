9 Янв. 2019 2019-01-09T15:30:22+03:00

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В Пятигорске запретили митинг в поддержку “вечной дружбы” героев “Смешариков”. Акцию собиралась организовать группа волонтеров, которая защищает права гомосексуалистов. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали сами активисты.

25 декабря группа неравнодушных к правам геев подала в администрацию Пятигорска запрос на проведения митинга. Акцию хотели провести 6 января.

По их идее, двое человек должны были выйти на улицу с плакатами Кроша и Ёжика из “Смешариков”, поддерживая их "вечную дружбу". Помимо этого, активисты планировали взять с собой звукоусиливающую аппаратуру, чтобы скандировать кричалки. Однако мэрия не одобрила инициативу молодых людей. В свою очередь те заявили, что администрация города, видимо, “недолюбливает не только геев, но и “Смешариков”.

Отметим, что ЛГБТ-активисты уже пытались организовать в Пятигорске публичное шествие, но всегда встречали какие-либо преграды. Это решение администрации они считают “абсурдом” и обжаловать его не собираются. По их мнению, желаемый результат достигнут: отрицательное отношение мэрии к гомосексуалистам доказано.