Ставропольцы услышали загадочное послание из динамика торгового центра

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ставрополя как чума распространилось видео с загадочным посланием из динамика торгового центра. Когда в ситуации разобрались — оказалось, что мистический феномен объясняется банальной неисправностью техники. Но сдавленный, механический голос до того был похож на послание из фильма про пришельцев, что не оставил жителей равнодушными.

Произошла история на проспекте Юности. В связях с инопланетными цивилизациями остроумные ставропольцы заподозрили динамик торгового центра «Северный». На распространившемся по сети видео слышен замедленный в несколько раз, механически сдавленный голос диктора, который вещает привычную рекламную информацию. Но подача оказалась очень удачной и позабавила прохожих и пользователей соцсетей.

Всё закончилось прозаично: в администрации ТЦ подтвердили, что налицо техническая неисправность. Но забавное видео продолжает радовать людей.