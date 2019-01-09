2019-01-09T20:05:29+03:00
Общество

Ставропольцы услышали загадочное послание из динамика торгового центра

Администрация ТЦ объяснила «феномен» технической неисправностью [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
В загадочном голосе ироничные ставропольцы услышали инопланетное посланиеВ загадочном голосе ироничные ставропольцы услышали инопланетное посланиеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ставрополя как чума распространилось видео с загадочным посланием из динамика торгового центра. Когда в ситуации разобрались — оказалось, что мистический феномен объясняется банальной неисправностью техники. Но сдавленный, механический голос до того был похож на послание из фильма про пришельцев, что не оставил жителей равнодушными.

Произошла история на проспекте Юности. В связях с инопланетными цивилизациями остроумные ставропольцы заподозрили динамик торгового центра «Северный». На распространившемся по сети видео слышен замедленный в несколько раз, механически сдавленный голос диктора, который вещает привычную рекламную информацию. Но подача оказалась очень удачной и позабавила прохожих и пользователей соцсетей.

Всё закончилось прозаично: в администрации ТЦ подтвердили, что налицо техническая неисправность. Но забавное видео продолжает радовать людей.

Инопланетный голос вещает на входе в ТЦ Северный в Ставрополе.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ставрополья переживут сильный мороз
На рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 команды
Ставропольчанин сбил и протащил по дороге двух инспекторов ГИБДД
В Пятигорске запретили митинг в поддержку “вечной дружбы” героев “Смешариков”
Ставропольца, объявленного в федеральный розыск, задержали в Сочи
В Дагестане возбудили дело после смерти трёхлетнего от шальной пули в новогоднюю ночь
Гастрономический клуб «Шашлык-Машлык» провел мастер-класс на ессентукском озере
На Ставрополье тракторист переехал собственного брата
Житель чеченского поселка признался в убийстве женщины
На Ставрополье узаконили статус "детей войны"
В Ставропольском крае закрыта нелегальная автозаправка
В ДТП на Ставрополье пострадали 4 человека
В Дагестане пойман вор, обокравший пенсионерку в торговом центре
Во Владикавказе росгвардейцы спасли из Терека тонувшего мужчину
19-летнюю девушку из Северной Осетии задержали за "шутку" о теракте
У ставропольца дома нашли пистолет, начиненный наркотиками
В ДТП в Дагестане погиб человек