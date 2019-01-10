Женщина и ребёнок погибли в аварии на Ставрополье

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:57:20+03:00

Ещё трое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу [видео]

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В Нефтекумском районе Ставрополья в столкновении Hyundai Accent и «Приоры» погибли женщина и ребёнок. Ещё трое пострадавших в тяжёлом состоянии попали в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по краю, ДТП произошло около 13:30 неподалёку от Нефтекумска. Водитель корейского авто выехал на встречку, где машина лоб в лоб столкнулась с «Приорой».

Удар оказался смертельным для женщины, занимавшей пассажирское сиденье отечественного авто и 15-летнего мальчика, сидевшего сзади. Крайне тяжёлые травмы получили оба водителя и пассажир Hyundai.

Сейчас личности погибших устанавливаются. Известно, что семья из «Лады» проживала в Нефтекумске, а в иномарке ехали жители Дагестана. Проводится проверка, устанавливаются причины и виновник ДТП.