2019-01-11T12:46:02+03:00
Происшествия

Инспектору ГИБДД из Пятигорска дали условный срок после публичной взятки

Ставропольцу также временно запретили быть на госслужбе
Антон Шаповалов
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Как сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета, в феврале 2018 года сотрудник ДПС Вадим Ларионов остановил петербуржца, который пересек сплошную полосу. Инспектор с нарушителем отошел в служебную машину и там потребовал десять тысяч, чтобы не привлекать его к административной ответственности. Водитель признался, что не может дать столько, и они остановились на восьми тысячах. Момент, когда нарушитель передавал деньги Ларионову, запечатлели на видео.

После того, как ролик попал в сеть, против инспектора возбудили уголовное дело.

- Приговором суда Ларионову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ставрополью.

Отметим, что мужчина, дававший взятку, тоже привлечен к уголовной ответственности. Следствие над ним все еще идет.

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