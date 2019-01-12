В Пятигорске замначальника госпиталя предложил сержанту откосить и поплатился

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-12T14:55:53+03:00

За инвалидность он потребовал у служивого 200 тысяч рублей

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В Пятигорске осудили замначальника военного госпиталя, который пытался сделать сержанта инвалидом за 200 тысяч рублей. После этого служивый мог бы уволиться и получать выплаты, но коррупционера «поймали за руку».

Курьёзная история произошла в феврале прошлого года. Заместитель начальника военного госпиталя в Пятигорске в ультимативной форме предложил сержанту «нарисовать» проблемы со здоровьем. За услугу он потребовал 200 тысяч рублей, а в противном случае обещал организовать «большие проблемы».

После этого военному пришлось бы уволиться со службы, а в качестве компенсации за приобретённую во время службы инвалидность он получал бы выплаты из бюджета. Сержант на «заманчивое» предложение согласился, но во время передачи первых 100 тысяч коррумпированного заместителя начальника поймали с поличным

Пятигорский суд признал военного чиновника виновным и назначил ему 4 года колонии. А после освобождения ещё 3 года он не сможет занимать должности, связанные со службой и организационной деятельностью.