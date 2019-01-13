2019-01-13T07:49:24+03:00
Происшествия

ФСБ задержала одного из руководителей дагестанского Водоканала

Глава абонентского отдела попался на взятке
Евгения СОКОРЕВА
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В Дербенте полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали одного из руководителей Горводоканала при получении взятки в 40 тысяч рублей. Деньги передавал бизнесмен, владеющий торговым объектом, в счет списания его 800-тысячного долга за воду.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана, в 10 часов утра 11 января 42-летнего главу абонентского отдела МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" взяли с поличным.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказали в ведомстве.

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