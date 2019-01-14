На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
Нефтекумский межрайонный следственный отдел краевого управления СК возбудил уголовное дело против 32-летнего мужчины. Его судят за умышленное причинение увечий, которые потом повлекли кончину потерпевшего. Об этом рассказали в пресс-службе ставропольского управления Следственного комитета России.
В ночь на 7 января между подозреваемым и потерпевшим спьяну вспыхнул конфликт. Оставшийся в живых мужчина говорит, что не помнит причины ссоры “из-за малозначительности”. В итоге он выстрелил в колено обидчику. Потерпевший скончался в дороге в больницу.
- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в пресс-релизе следкома по Ставрополью.
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