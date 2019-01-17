2019-01-17T15:46:30+03:00
Общество

В Пятигорске сразу шесть человек отравились угарным газом

Еще один погиб по той же причине
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Горячеводском в одном из домов началась утечка газа. Им отравилось шесть человек, в том числе - один годовалый ребенок. Также погибла одна 38-летняя женщина.

Приехавшие на место газовики выявили причину утечки. Ей стала газовая колонка, которую неправильно установили сами жильцы: они без помощи специалистов демонтировали дымоход и само устройство.

Оставшиеся в живых взрослые сейчас находятся в госпитале, их состояние сейчас средней тяжести. Годовалого ребенка до сих пор оставляют в реанимации.

Сейчас следствие проводит проверку. Уже сейчас сотрудники СК осмотрели сгоревший дом и назначили несколько экспертиз. Решение суда будет принято позже.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школам Ставрополья подарили автобусы
Радио «Комсомольская правда» приглашает на работу ведущего новостей
В Кабардино-Балкарии судят парня за интимную связь с девочкой
Ессентукские танцоры стали призерами московского хореографического конкурса
В Дагестане нетрезвый водитель насмерть сбил женщину
На Ставрополье умер ребенок из-за халатности матери
Ставропольский слесарь застрелил начальника из-за придирок
Ставрополец убил свою жену, приревновав ее к таксисту
Пьяный ставрополец покатался на чужой иномарке
Летевший в Минводы рейс срочно вернулся в Норильск
Губернатор уволил замминистра ЖКХ Сергея Бычкова
Стала известна главная ставропольская площадка для крещенских купаний
В Пятигорске таксист сбил школьницу и скрылся
Елена Исинбаева откроет в Ставрополе спортивный праздник для детей-сирот
В Ессентуках полицейские ищут исчезнувшего пенсионера
Чеченка извинилась за попытку помочь сыну, который живет во Франции
Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк