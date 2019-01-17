В Пятигорске сразу шесть человек отравились угарным газом
В поселке Горячеводском в одном из домов началась утечка газа. Им отравилось шесть человек, в том числе - один годовалый ребенок. Также погибла одна 38-летняя женщина.
Приехавшие на место газовики выявили причину утечки. Ей стала газовая колонка, которую неправильно установили сами жильцы: они без помощи специалистов демонтировали дымоход и само устройство.
Оставшиеся в живых взрослые сейчас находятся в госпитале, их состояние сейчас средней тяжести. Годовалого ребенка до сих пор оставляют в реанимации.
Сейчас следствие проводит проверку. Уже сейчас сотрудники СК осмотрели сгоревший дом и назначили несколько экспертиз. Решение суда будет принято позже.
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