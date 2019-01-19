2019-01-19T23:11:37+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в Дагестане из-за необоснованных долгов за газ

Незаконные начисления обнаружены уже во втором районе республики
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" из-за необоснованного начисления долгов за газ жителям Каякентского района. Как сообщила, пресс-служба надзорного ведомства в официальном аккаунте в Инстаграм, дело возбудили после проверки, которая была проведена ими совместно с МВД и ФСБ по республике.

Напомним, до этого уголовное дело было возбуждено из-за таких же нарушений в Карабудахкентском районе. Там долги за газ превышали 422 миллиона рублей. Сотрудники ведомства выяснили, что только за два месяца прошлого года абонентам необоснованно начислили за газ более 36 миллионов рублей.

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