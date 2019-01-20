В Минводах муж и жена погибли от отравления угарным газом
В Минеральных Водах проводится проверка по факту отравления угарным газом двух человек. Установлено, что днём в одном из многоквартирных домов в хуторе Садовом от отравления угарным газом скончались жившие там муж и жена.
- Также пострадали двое их детей, которые для оказания медицинской помощи были экстренно доставлены в больницу. - уточнили в пресс-службе СУ СКР по СК. - По предварительным данным, трагедия произошла вследствии нарушений эксплуатации газового оборудования.
Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.
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