В Минводах муж и жена погибли от отравления угарным газом

СЕГОДНЯ 19:57 2019-01-20T19:57:38+03:00

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В Минеральных Водах проводится проверка по факту отравления угарным газом двух человек. Установлено, что днём в одном из многоквартирных домов в хуторе Садовом от отравления угарным газом скончались жившие там муж и жена.

- Также пострадали двое их детей, которые для оказания медицинской помощи были экстренно доставлены в больницу. - уточнили в пресс-службе СУ СКР по СК. - По предварительным данным, трагедия произошла вследствии нарушений эксплуатации газового оборудования.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.