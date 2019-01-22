"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-22T10:28:38+03:00

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22 января появились новые подробности нашумевшего дела о списании долгов за газ с жителей Чечни. Как сообщает "Газпром межрегионгаз Грозный", в решении суда не было ни слова о сумме задолженности в 9 миллиардов рублей, которая фигурировала на официальном релизе прокуратуры региона. Впрочем, в надзорном ведомстве уже тоже удалили эту информацию и теперь в их пресс-релизе нет ни одной конкретной цифры.

Заместитель гендиректора по реализации газа "Газпром межрегионгаз Грозный" Рустам Амерханов и вовсе заявил, что не знает откуда появилась сумма в 9 миллиардов рублей. Он предположил, что это могло быть "информационным вбросом".

- Формулировка в решении суда: "обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", - сказал Амерханов в разговоре с ТАСС.