На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
На Ставрополье осудили водителя, который в декабре 2017 года устроил смертельное ДТП. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, мужчина ехал по трассе за рулем грузовика на высокой скорости. Он проигнорировал гололед на дороге, не справился с управлением и машину занесло на встречную полосу. Там большегруз протаранил микроавтобус.
В результате столкновения трое пассажиров автобуса погибли, а еще шестеро получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Мужчину судили по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Его приговорили к трем годам в колонии общего режима. Судья также запретил ему водить автомобиль еще в течение трех лет после освобождения.
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