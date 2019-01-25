Не сауна, а бордель: в столице Карачаево-Черкесии арестовали проституток после особого рейда
"Жрицам любви" грозит штраф
С задержанными провели воспитательную беседуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Черкесске полицейские провели особый рейд по саунам города. Заведения не проверяли на качество услуг или еще что - в них искали "жриц любви".
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии, операция принесла свои плоды. Из борделей под прикрытием саун увезли в отделение 12 красавиц.
- С девушками провели воспитательную беседу и впредь убедили таким не заниматься, - сказали в ведомстве.
За занятие проституцией задержанным грозит административная статья, предусматривающая штраф 2 тысячи рублей.