Не сауна, а бордель: в столице Карачаево-Черкесии арестовали проституток после особого рейда

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-25T12:58:06+03:00

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В Черкесске полицейские провели особый рейд по саунам города. Заведения не проверяли на качество услуг или еще что - в них искали "жриц любви".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии, операция принесла свои плоды. Из борделей под прикрытием саун увезли в отделение 12 красавиц.

- С девушками провели воспитательную беседу и впредь убедили таким не заниматься, - сказали в ведомстве.

За занятие проституцией задержанным грозит административная статья, предусматривающая штраф 2 тысячи рублей.