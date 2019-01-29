В Ставрополе эвакуировали рынок
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Сегодня в Ставрополе эвакуировали всех находящихся на "Городском рынке" по улице Тухачевского. Видео и фото с места выложили в соцсети десятки местных жителей, которые говорят, что вывели и посетителей, и продавцов.
Фото: соцсети
- Коробку какую-то нашли, - прокомментировал новость один из пользователей.
По многочисленным кадрам от свидетелей видно, что на месте работают полицейские и специалисты аварийных служб.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, шумиху на рынке краевой столицы готовы будут объяснить немного позже.