В Ставрополе эвакуировали рынок

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-29T15:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Ставрополе эвакуировали всех находящихся на "Городском рынке" по улице Тухачевского. Видео и фото с места выложили в соцсети десятки местных жителей, которые говорят, что вывели и посетителей, и продавцов.

Фото: соцсети

- Коробку какую-то нашли, - прокомментировал новость один из пользователей.

По многочисленным кадрам от свидетелей видно, что на месте работают полицейские и специалисты аварийных служб.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, шумиху на рынке краевой столицы готовы будут объяснить немного позже.