Задержан начальник штаба МВД Ингушетии

30 Янв. 23:07 2019-01-30T23:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии задержан высокопоставленный офицер полиции - начальник штаба МВД республики Саварбек Магомедович Шадиев.

По предварительным данным, задержанного полковника полиции следователи подозревают в крупных махинациях с бюджетными деньгами. Против него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Сам офицер по решению суда заключен под стражу из опасности его давления на ход следствия и свидетелей преступления.

По предварительным данным, правоохранитель еще в 2014 году представил в жилищно-бытовую комиссию МВД заявление о выдаче ему государственного жилищного сертификата. В список членов семьи офицер включил и свою сестру, уже имевшую на тот квартиру. В итоге ему перечислили сумму на жилье, в которой (с учетом сестры) 951 тысяча рублей была перечислена сверх полагавшихся на жилье суммы.

Cаварбек Шадиев считался в МВД Ингушетии одним из самых "непотопляемых" сотрудников. Свой важный пост он занимал с 2011 года, и оставался при высокой должности даже при смене министров внутренних дел республики.

ИСТОЧНИК KP.RU