2019-01-31T15:51:01+03:00
Происшествия

В ДТП в Ставрополе пострадала двухлетняя девочка

Михаил ЮЖНЫЙ
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На проспекте Кулакова краевого центра произшло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди машиной «Дацун Он-До».

Небольшую травму головы получила пассажирка автомашины ВАЗ, двухлетняя жительница Георгиевского района Ставропольского края, которая сидела на заднем пассажирском сидении в детском автокресле. Ей было медиками назначено амбулаторное лечение.

За рулем автомашины находился 20-летний молодой человек, который получил права всего лишь три месяца назад.

Другие участники ДТП, к счастью, не пострадали, все были во время аварии пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя момент происшествия были, как показала проверка, трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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