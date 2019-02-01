В Чечне осужден боевик из банды Басаева
Верховный суд Чечни признал участника банды Басаева Руслана Батаева виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
Ему назначено наказание в 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ведомство отмечает, что Батаев в 1999 году принимал участие в вооруженном нападении на военнослужащих федеральных сил в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в составе банды Басаева и Хаттаба.
Отмечается, что Батаев добровольно вступил в бандформирование, действовавшее на территории Чечни. После получения в лагере подготовки боевиков навыков владения огнестрельным оружием и минно-взрывного дела он принял участие в боестолкновениях с вооруженными силами России. ФСБ отмечает, что в ходе следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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