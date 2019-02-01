В тройной аварии на Ставрополье два человека получили травмы
На Ставрополье в тройной аварии из-за Mercedes получили травмы два человека. Их госпитализировали в больницу.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по краю, авария произошла вечером 31 января. Водитель внедорожника Mercedes на большой скорости ехал по трассе «Кочубей — Минводы». Потеряв управление над авто он врезался в попутную «девятку». После этого иномарка вылетела на встречку и протаранила легковушку Toyota Camry.
В ДТП травмы головы получили два пассажира отечественного автомобиля, жители Нефтекумска. Их доставили в больницу дагестанского Южно-Сухумска.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что если бы пострадавшие были пристёгнуты, повреждений, вероятнее всего, удалось бы избежать. Так, вместе с ними ехала их восьмилетняя дочь — девочка заблаговременно пристегнулась и травм не получила.
За рулём Mercedes был 66-летний мужчина, нарушитель и лихач.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся проверки и экспертизы. Степень вины участников аварии уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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