В Невинномысске сгорел человек

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-02T09:20:20+03:00

Еще один пострадавший попал в больницу с отравлением

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Накануне в частном доме по улице Тургенева города Невинномысск произошел пожар. Огонь, по сообщению регионального управления МЧС, охватил 25 квадратов и унес жизнь одного человека. В доме находился еще один - он выжил и попал в больницу с отравлением "продуктами горения". Его отвезли в городскую больницу. Причины возгорания и ущерб устанавливают специалисты.

Фото с места ЧП: пресс-служба ГУ МЧС по СК

- На месте работает дознаватель МЧС России, - сказали в краевом МЧС.

К ликвидации пожара и последствий привлекались 16 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU