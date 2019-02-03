2019-02-03T10:58:18+03:00
Происшествия

В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами

Оказалось, что это не первый "налет" мужчины
Алена БЕЛЯЕВА
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В Невинномысске покупатель ограбил продуктовый магазин. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, вечером мужчина попросил продавца сложить в пакет выбранные им продукты. После этого схватил пакет с прилавка и скрылся с места преступления.

Грабитель не подумал о том, что его лицо попало на камеры видеонаблюдения. В итоге силовики довольно быстро отыскали подозреваемого. Оказалось, что это 27-летний ранее судимый местный житель.Мужчина сознался в совершении преступления.

Оказалось, что он совершил еще два аналогичных грабежа. Подозреваемый сам рассказал, как накануне днем открыто украл алкоголь, а через несколько часов в другом магазине - продукты. Против него возбуждено дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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