В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
В Невинномысске покупатель ограбил продуктовый магазин. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, вечером мужчина попросил продавца сложить в пакет выбранные им продукты. После этого схватил пакет с прилавка и скрылся с места преступления.
Грабитель не подумал о том, что его лицо попало на камеры видеонаблюдения. В итоге силовики довольно быстро отыскали подозреваемого. Оказалось, что это 27-летний ранее судимый местный житель.Мужчина сознался в совершении преступления.
Оказалось, что он совершил еще два аналогичных грабежа. Подозреваемый сам рассказал, как накануне днем открыто украл алкоголь, а через несколько часов в другом магазине - продукты. Против него возбуждено дело по статье "Грабеж".
ИСТОЧНИК KP.RU
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