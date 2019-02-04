В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-04T12:31:50+03:00

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В Нальчике банка мёда стоила 87-летней пенсионерке 248 тысяч рублей. Мошенница, пришедшая к ней в гости, обокрала доверчивую бабушку.

31 января в дверь к старушке постучала подозрительного вида 38-летняя женщина. Она смело ворвалась в квартиру и предложила хозяйке купить целительного мёда. Его волшебный вкус она расписала в мельчайших подробностях и бабушка не устояла — взяла баночку. Но гостья не спешила уходить — ещё какое-то время она покрутилась в квартире под предлогом помощи, а потом заторопилась «по делам».

Позже старушка выяснила, что милая гостья утащила с собой 248 тысяч рублей. В тот же день полиция задержала подозреваемую. Оказалось, что мошенница не местная и приехала из города Белореченска. Во время допроса она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU