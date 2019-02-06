Бухгалтера детсада из Ессентуков украла у государства почти 2 млн рублей
Главный бухгалтер детского сада полтора года похищала деньги, принадлежащие управлению образования администрации города Ессентуки.
- Женщина незаконно перечисляла государственные средства на свою банковскую карту, - сообщает пресс-служба краевого суда, - таким образом бухгалтер похитила 1,9 миллиона рублей.
Женщину вычислили прри финансовой проверке. Против нее было возбуждено уголовное дело.
Приговором суда ей было назначено наказание сроком на 2 года 6 месяцев исправительной колонии. Но пока женщина останется на свободе. Реальное отбывание наказания отсрочено по закону, пока ее ребенок не достигнет четырнадцатилетнего возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»