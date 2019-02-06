2019-02-06T16:30:48+03:00
Происшествия

Бухгалтера детсада из Ессентуков украла у государства почти 2 млн рублей

И получила за это срок
Михаил ЮЖНЫЙ
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Главный бухгалтер детского сада полтора года похищала деньги, принадлежащие управлению образования администрации города Ессентуки.

- Женщина незаконно перечисляла государственные средства на свою банковскую карту, - сообщает пресс-служба краевого суда, - таким образом бухгалтер похитила 1,9 миллиона рублей.

Женщину вычислили прри финансовой проверке. Против нее было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ей было назначено наказание сроком на 2 года 6 месяцев исправительной колонии. Но пока женщина останется на свободе. Реальное отбывание наказания отсрочено по закону, пока ее ребенок не достигнет четырнадцатилетнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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