Минприроды РФ: в Северной Осетии самая загрязненная почва

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-08T16:37:34+03:00

Почти четверть всех проб не прошли проверку

Изменить размер текста: A A

Из доклада Министерства природы России, Северная Осетия вошла в число регионов с самой загрязненной почвой. Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, почти четверть всех проб (23%) земли не прошли проверку. А в 29% образцов и вовсе нашли тяжелые металлы и ртуть.

Кроме Северной Осетии в список регионов с очень загрязненной почвой вошли Приморский край (доля неблагоприятных проб почвы составляла 48,1%), Новгородская область (32,8%), Санкт-Петербург (30,0%), Кировская область (24,4%) и Свердловская область (20,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU