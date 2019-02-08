Минприроды РФ: в Северной Осетии самая загрязненная почва
Почти четверть всех проб не прошли проверку
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Из доклада Министерства природы России, Северная Осетия вошла в число регионов с самой загрязненной почвой. Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, почти четверть всех проб (23%) земли не прошли проверку. А в 29% образцов и вовсе нашли тяжелые металлы и ртуть.
Кроме Северной Осетии в список регионов с очень загрязненной почвой вошли Приморский край (доля неблагоприятных проб почвы составляла 48,1%), Новгородская область (32,8%), Санкт-Петербург (30,0%), Кировская область (24,4%) и Свердловская область (20,3%).
ИСТОЧНИК KP.RU