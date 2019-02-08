2019-02-08T20:10:50+03:00
Происшествия

В Ставрополе из-за гололеда дорожники перешли на усиленный режим работы

Непогода продержится в крае о городе еще день
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе дорожные службы перевели в усиленный режим работы из-за гололеда. Дороги уже сковало коркой льда, но дальше обещают хуже. Синоптики предупреждают, что плюс к этому опустится густой туман.

В ФКУ Упрдор «Кавказ» водителям советуют не гнать по трассам края и быть крайне внимательными за рулем. Для избежания аварий 25 машин спецтехники уже выехали на работу и будут чистить дороги круглосуточно. На спусках и подъемах дежурят эвакуаторы.

Отмечается, что непогода продержится вплоть до 9 февраля - как в краевой столице, так и местами на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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