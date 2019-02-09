В Нальчике расследуют гибель парня на железной дороге

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-09T10:50:03+03:00

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В столице КБР расследуют трагический случай на железной дороге. Молодой парень не старше 30 лет попал под поезд. Очевидцы говорят, что он шел по рельсам и даже не попытался увернуться от поезда, который настиг его сзади. Предположительно, парень не услышал сигнала машиниста из-за громкой музыки, что играла в его наушниках.

- Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства трагедии, - сказали в МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU