В Цунтинском районе Дагестана сгорела средняя школа

12 Февр. 14:53 2019-02-12T14:54:05+03:00

Пострадавших и погибших среди школьников и преподавателей нет

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В селе Гениятль Цунтинского района Дагестана полностью сгорела средняя образовательная школа. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по республике, сообщение о пожаре поступило в 12:45. Очевидец позвонил по экстренному номеру и рассказал, что школа объята огнём.

К моменту прибытия пожарных уже шла эвакуация учеников. Огонь серьёзно распространился — пламя охватило 600 квадратных метров помещений учебного заведения.

— В тушении пожара принимали участие три пожарных расчёта: 12 человек и 3 единицы техники. Они успели на место вовремя и смогли локализовать возгорание к 14:10. Также была нейтрализована опасность распространения огня, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент известно, что никто из находившихся в школе не пострадал. Сейчас специалисты занимаются промывкой конструкций.

Причины возгорания пока неизвестны. Однако ясно одно: после полного выгорания конструкций проводить занятия в старой школе решительно невозможно. Ученики будут вынуждены ездить на занятия в школе в другом селе.

ИСТОЧНИК KP.RU