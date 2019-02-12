Ставропольца будут судить за подготовку терактов

12 Февр. 18:01 2019-02-12T18:01:44+03:00

Мужчина был участником банды, убившей несколько человек

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В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрят уголовное дело жителя Ставрополья, который обвиняется в подготовке терактов и бандитизме. Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, в декабре 2009 года мужчина вместе с сообщниками создал вооруженную группу. Летом следующего года они устроили покушение на жизнь командира взвода управления воинской части.

Спустя месяц преступники убили жителя Пятигорска, а потом угнали его автомобиль. После этого они начинили машину взрывчаткой и взорвали его. В результате теракта пострадали 46 человек.

Осенью 2010 года они решили повторить теракт, но уже в Ставрополе. Они убили мужчину, оснастили его машину взрывчаткой и припарковали у местного кафе. Взрыва не произошло, так как боевики напутали с установкой детонатора.

Они хотели еще взорвать здание ОВД Железноводска, но были уничтожены в перестрелке с полицейскими.

Пятерых боевиков уже приговорили к срокам заключения от 16 до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU