Ставропольца будут судить за подготовку терактов
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрят уголовное дело жителя Ставрополья, который обвиняется в подготовке терактов и бандитизме. Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, в декабре 2009 года мужчина вместе с сообщниками создал вооруженную группу. Летом следующего года они устроили покушение на жизнь командира взвода управления воинской части.
Спустя месяц преступники убили жителя Пятигорска, а потом угнали его автомобиль. После этого они начинили машину взрывчаткой и взорвали его. В результате теракта пострадали 46 человек.
Осенью 2010 года они решили повторить теракт, но уже в Ставрополе. Они убили мужчину, оснастили его машину взрывчаткой и припарковали у местного кафе. Взрыва не произошло, так как боевики напутали с установкой детонатора.
Они хотели еще взорвать здание ОВД Железноводска, но были уничтожены в перестрелке с полицейскими.
Пятерых боевиков уже приговорили к срокам заключения от 16 до 25 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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