Двоюродного брата сенатора Арашукова не отпустили за 5 миллионов

13 Февр. 12:42 2019-02-13T12:42:12+03:00

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Московский городской суд признал законным арест главы ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова законным. Двоюродного брата попавшего под следствие сенатора не выпустили за залог в 5 миллионов рублей.

— Постановление суда первой инстанции признать законным и оставить в силе. Жалобу защиты оставить без удовлетворения. Ходатайство об освобождении под залог в 5 миллионов рублей оставить без удовлетворения, — резюмировала судья.

Напомним, что Руслан Арашуков был задержан вечером 30 января. Его повязали среди других чиновников, подозреваемых в создании и участии в преступном сообществе, созданном с целью хищения природного газа у «Газпрома». Считается, что им удалось похитить энергоресурсов на 31 миллиард рублей.

Самого сенатора Рауфа Арашукова задержали в тот же день утром, в зале заседаний Совета Федерации. Его считают заказчиком как минимум двух резонансных политических убийств. Кроме того, следствие считает, что он также был участником сообщества и оказывал физическое давление на свидетеля по одному из своих дел.

Отец сенатора Рауль Арашуков был в тот же день взят на заседании «Газпрома». Он считается идейным вдохновителем и автором коррупционных схем, которыми пользовались газовики, чтобы расхищать и перепродавать газ.

Следствие по резонансным делам продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU