На Ставрополье после отравления угарным газом пяти человек завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-14T11:32:46+03:00

Трагедия произошла в частном доме в селе

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В Ставропольском крае после смертельного отравления угарным газом в селе Новомихайловском Красногвардейского района возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в краевом СКР.

Напомним, накануне, 13 февраля, в частном доме нашли тела пяти человек, среди которых был 9-летний мальчик. Предварительно причиной гибели назвали отравление угарным газом. Сегодня сообщили, что, вероятнее всего, все угорели из-за неисправности газовой отопительной печи.

- В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, - добавили следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU