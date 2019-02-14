На Ставрополье после отравления угарным газом пяти человек завели уголовное дело
В Ставропольском крае после смертельного отравления угарным газом в селе Новомихайловском Красногвардейского района возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в краевом СКР.
Напомним, накануне, 13 февраля, в частном доме нашли тела пяти человек, среди которых был 9-летний мальчик. Предварительно причиной гибели назвали отравление угарным газом. Сегодня сообщили, что, вероятнее всего, все угорели из-за неисправности газовой отопительной печи.
- В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, - добавили следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU