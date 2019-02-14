2019-02-14T14:30:28+03:00
Происшествия

Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу

Жалобу жителя краевого центра удовлетворил суд
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе наказли коллекторов из Москвы. На них пожаловался местный житель. В краевом Управлении судебных приставов мужчина рассказал, что столичные "вышибалы" долгов не дают продохнуть и угрожают уголовным преследованием. Сотрудники ведомства обратились от имени заемщика в суд.

- Работники Службы провели внеплановую документальную проверку в отношении данной организации и установили факты психологического давления на должника, а также направление в его адрес писем и смс-сообщений, содержащих информацию о возможности применения мер административного и уголовно-процессуального воздействия, уголовного преследования заемщика. В связи с этим в отношении коллекторского агентства работники Службы составили административный протокол, а материалы направили в суд, - сообщили в ставропольском УФССП.

Суд признал действия коллекторов из Москвы незаконными и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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