2019-02-15T08:37:13+03:00
Происшествия

Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей

В крае начинается операция "скорость"
Михаил ЮЖНЫЙ
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Автоинспекторы Ставропольского края проводят на федеральных трассах операцию «Скорость». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Её проведение связано с резким увеличением числа ДТП из-за превышения водителями скорости. Патрули ДПС возьмут под особый контроль загруженнную федеральную трассу «Кавказ» и федеральные дороги в Будённовском и Советском городских округах, Шпаковском районе и на Кавказских Минеральных Воодах.

На cтавропольских трассах во время спецоперации будут работать в том числе и скрытые патрули. Выявив явного нарушителя, эти правоохранители передадут информацию о нем в ДПС для оформления протокола о нарушении правил дорожного движения. Завершится операция против лихачей на дорогах 17 февраля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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