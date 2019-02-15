В Ставрополе выберут "Женщину года"

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-15T12:30:35+03:00

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В 21 раз в краевой столице Ставрополья пройдет конкурс "Женщина года". Но впервые выбор лучшей можно будет сделать путем онлайн-голосования.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, на официальном сайте Ставрополя и в группах в соцсетях разместят информацию об участницах, а рядом поле для голосования. И победительниц будет несколько, в зависимости от номинаций ("Деловая женщина", "Женщина – хранительница семейного очага" и "Успешная молодость").

- Но и "традиционное" жюри, в которое входят известные деятели культуры и искусства Ставрополя, политики, бизнесмены, именитые спортсмены тоже останется. Тем интереснее будет узнать, совпадут и вкусы интернет – аудитории и профессиональных судей женских успехов и талантов, - отметили в мэрии.

Итоги конкурса подведут в канун 8 марта в ДКиС.

ИСТОЧНИК KP.RU