В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-18T16:18:41+03:00

В минимальной комплектации внедорожник стоит больше 15 миллионов рублей

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На улицах Ставрополя заметили новый элитный суперкар от Lamborghini. Новый шедевр итальянского автопрома — внедорожник, цена которого начинается от 15 миллионов рублей.

В социальных сетях появились фотографии нового суперкара, появившегося на днях в Ставрополе. «Комсомольская правда на Северном Кавказе» выяснила, что шедевр автопрома — новая Lamborghini Urus. Машина появилась в продаже летом 2018 года. Она разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, но, при этом, относится к классу внедорожников.

Известно, что уникальный кроссовер был выпущен лимитированной серией. Дилеры в России получили всего 50 автомобилей.

Элитный суперкар уже оценили местные жители. Автолюбители восхитились характеристиками и внешним видом автомобиля, а девушки заинтересовались хозяином машины.

ИСТОЧНИК KP.RU