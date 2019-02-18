В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
На улицах Ставрополя заметили новый элитный суперкар от Lamborghini. Новый шедевр итальянского автопрома — внедорожник, цена которого начинается от 15 миллионов рублей.
В социальных сетях появились фотографии нового суперкара, появившегося на днях в Ставрополе. «Комсомольская правда на Северном Кавказе» выяснила, что шедевр автопрома — новая Lamborghini Urus. Машина появилась в продаже летом 2018 года. Она разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, но, при этом, относится к классу внедорожников.
Известно, что уникальный кроссовер был выпущен лимитированной серией. Дилеры в России получили всего 50 автомобилей.
Элитный суперкар уже оценили местные жители. Автолюбители восхитились характеристиками и внешним видом автомобиля, а девушки заинтересовались хозяином машины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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