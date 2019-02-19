Военно-Грузинская дорога закрыта из-за сильного снега

СЕГОДНЯ 09:09 2019-02-19T09:09:35+03:00

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Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией, запрещено для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

- По Военно-Грузинской дороге с 02:00 из-за резкого ухудшения погодных условий было запрещено движение большегрузного автотранспорта, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU