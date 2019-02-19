2019-02-19T18:03:34+03:00
Происшествия

Из-за сильно ветра в Каспийске балкон обрушился на припаркованные авто

Ураган повалил еще и огромные деревья [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Никто из местных жителей не пострадалНикто из местных жителей не пострадалФото: СОЦСЕТИ
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19 февраля в Дагестане резко ухудшилась погода. Порывы ураганного ветра достигали 25 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах республики прошел сильный снегопад.

Из-за разгулявшейся стихии множество населенных пунктов остались без света. Очень серьезные разрушения порывы ветра нанесли Каспийску. Здесь ураган с корнем вырвал вековые деревья, многие из которых оказались на припаркованных автомобилях.

Одно из самых серьезных происшествий случилось во дворе местной новостройки. Здесь из-за ветра обрушился балкон. Кирпичи попали на стоящие машины и существенно их повредили. По счастливой случайности никто из жильцов дома и случайных прохожих не пострадал.

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Ураган в Дагестане
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ИСТОЧНИК KP.RU

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