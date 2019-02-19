По делу Арашуковых арестован депутат городского собрания Махачкалы
В Дагестане арестовали главу отдела по учету газа и метрологии компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Курхму Магомедова. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Советского районного суда столицы республики, депутат городского собрания Махачкалы заключен под стражу на 10 суток.
По информации ведомства, Магомедов подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой. Ему пока не было предъявлено обвинение.
Напомним, Магомедов был задержан в своем рабочем кабинете еще 15 февраля. Следователи считают, что он принимал участие в схемах хищения природного газа, организованных Раулем Арашуковым. Кроме того, мужчину подозревают в воровстве оплаченных потребителями денег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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