2019-02-19T19:19:39+03:00
Происшествия

По делу Арашуковых арестован депутат городского собрания Махачкалы

Курхма Магомедов заключен под стражу на 10 суток
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане арестовали главу отдела по учету газа и метрологии компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Курхму Магомедова. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Советского районного суда столицы республики, депутат городского собрания Махачкалы заключен под стражу на 10 суток.

По информации ведомства, Магомедов подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой. Ему пока не было предъявлено обвинение.

Напомним, Магомедов был задержан в своем рабочем кабинете еще 15 февраля. Следователи считают, что он принимал участие в схемах хищения природного газа, организованных Раулем Арашуковым. Кроме того, мужчину подозревают в воровстве оплаченных потребителями денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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