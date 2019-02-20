2019-02-20T12:20:06+03:00
Происшествия

В Пятигорске застройщик украл у дольщиков 3,7 млн рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
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В прокуратуру Пятигорска с заявлениями об обмане при участии в долевом строительстве обратились трое местных жителей.

Они рассказали, что в августе 2009 года заключили со строительной фирмой договор долевого участия, по которому предприниматель был обязан передать покупателю квартиру после постройки дома.

Но у главы фирмы отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного дома, а использованный земельный участок был у него в аренде. Поэтому у него отсутствовало право на привлечение денег средств по договору участия в долевом строительстве.

Получив от покупателя 1,4 млн рублей, взятые обязательства он не исполнил. Аналогичным образом мошенником были присвоены деньги ещё двух местных жителей.

В результате мошеннических действий потерпевшим причинен ущерб на сумму 3,7 млн рублей рублей. Против застройщика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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