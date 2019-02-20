2019-02-20T18:24:16+03:00
Экономика

В Дагестане миллиарды сенатора Керимова «пошли в дело»

Средства используются по принципу «всё для людей»
Андрей ЗОБОВ
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Миллиарды Сулеймана Керимова пошли впрок. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМиллиарды Сулеймана Керимова пошли впрок. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Дагестан уже начал реализовывать средства, полученные от налогов компаний, связанных с миллиардером и сенатором Совета Федерации Сулейманом Керимовым. Деньги пошли на социально-реабилитационный центр для детей, реанимобили «Скорой» и полицейские машины.

Напомним, что 16 октября главой дагестанского Дербента стал ставленник Керимова Хизри Абакаров. Он пообещал, что бизнесмен увеличит городской бюджет в пять раз. Для этого сенатор решил перерегистрировать часть принадлежащих ему структур. Позже Керимов пообещал вложиться в строительство аэропорта и других больших объектов в Дербенте.

Первые налоги с бизнеса миллиардера город уже получил. Как сообщил в своём Instagram Хизри Абакаров, их уже пустили на благое дело.

— Город готовится получить первые средства от налоговых отчислений бизнес-структур, которые зарегистрировались в Дербенте по просьбе сенатора Сулеймана Керимова. Большая часть из них пойдет на развитие жилищно-коммунального хозяйства, — написал глава города.

Другая часть средств направлена на покупку служебных автомобилей. Больницы вскоре получат новые реанимобили, а полицейские — патрульные машины. Их уже заказали — осталось только дождаться, когда новенькие авто прибудут в Дербент.

— Кроме того, мы приняли решение на эти средства возобновить строительство социально-реабилитационного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории центральной городской больницы, — резюмировал глава Дербента.

Планы у администрации Абакарова — наполеоновские. Помимо этого с помощью денег Керимова планируется строительство театра и других крупных объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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