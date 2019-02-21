2019-02-21T11:01:42+03:00
Происшествия

Старший судебный пристав со Ставрополья заставлял подчиненных не работать

Два года по его приказу не регистрировались исполнительные документы
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей ФОКИН
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В Георгиевске завели дело по статье "превышение должностных полномочий" на уже бывшего старшего судебного пристава местного районного отдела судебных приставов УФССП России по СК. В должности начальника он с 2016 по 2018 год заставлял подчиненных не работать, а именно - не регистрировать исполнительные документы и не принимать мер к обращению по ним взысканий.

- Всего по указанию подозреваемого не зарегистрировано свыше 400 исполнительных документов. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОМВД России по Георгиевскому городскому округу, - добавили в СКР Ставропольского края.

Сейчас допрашиваются свидетели и проходит подготовка к проведению ряда судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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