В Нальчике потушили пожар на рынке
Пострадавших нет
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Огонь, охвативший рыночный павильон в микрорайоне Дубки в Нальчике, удалось локализовать и потушить, пожарные ведут проливку железных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в четверг, 21 февраля.
- В 13:07 площадь пожара составляла 500 кв.м, в 13:11 пожар был локализован, - сообщает пресс-служба.
Пострадавших и погибших в данном ЧП нет, уточняют спасатели. Тушили пожар 40 человек, использовалось 8 единиц специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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