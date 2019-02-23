Пятигорчанка убила испортившего день рождения любовника и поехала к другому
Курьёзная и печальная история произошла на Ставрополье. День рождения жительницы Пятигорска превратился в трагедию, а ей пришлось писать чистосердечное признание в убийстве.
Испорченный праздник должен был состояться 29 сентября прошлого года. Всё, о чём мечтала женщина — это чудесный романтический вечер с близким человеком. Она сняла квартиру, пригласила любимого, накупила продуктов и стала ждать встречи.
Но всё пошло не по плану. Пока пара готовила салатики и другие угощения, произошла обычная бытовая ссора на пустом месте. Подогревал её и тот факт, что мужчина уже успел заложить за воротник. Он стал кричать, возмущаться и обвинять именинницу во всех смертных грехах.
И тут женщина не выдержала. Её мечта о тихом и прекрасном празднике разбилась о быт и, в сердцах, она схватила нож и заколола любовника. После этого собралась и пошла к другу.
Узнав о случившемся он посоветовал несчастной сдаваться полиции. Придя в себя, женщина согласилась и написала явку с повинной.
Пятигорский городской суд принял во внимание искреннее раскаяние женщины и тот факт, что у неё на иждивении находятся престарелые родственники. Её приговорили к семи годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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