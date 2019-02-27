2019-02-27T12:51:21+03:00
Происшествия

В Ставрополе хозяйка пометившего магазин пса устроила погром и покусала охрану

Женщину взбесил отказ продавать сигареты
Андрей ЗОБОВ
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Женщина покусала охрану за свою собакуЖенщина покусала охрану за свою собакуФото: Олег ЗОЛОТО
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В социальных сетях появилось видео погрома, который посетительница устроила в одном из супермаркетах Ставрополя. Из-за неприятной мелочи женщине отказались продавать сигареты.

История произошла в ночь на 24 февраля. Около половины четвёртого женщина с собакой зашла в супермаркет за сигаретами. Оказавшийся в тепле пёс решил пометить один из приглянувшихся ему углов магазина.

Неприятность пришлась не по-вкусу сотрудникам магазина, а клиентка отказалась убирать за животным. Тогда кассир отказалась продавать женщине пачку сигарет.

Реакция женщины была совершенно неадекватной. Она пошла в глубь торговых рядов и начала громить магазин, сбрасывая товар с полок. За ней в погоню пустился охранник. Но когда мужчина схватил беглянку, она укусила его за руку и вырвалась.

Сотрудники магазина сообщили, что девушка живёт неподалёку и является их постоянным клиентом. Теперь в происшествии будет разбираться полиция. В пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по факту произошедшего ведётся проверка.

Посетительница покусала охранника магазина за свою собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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