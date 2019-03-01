Дагестанка умерла на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург
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Жительница Дагестана умерла на борту самолета во время перелета из Махачкалы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Победа", выполнявшей рейс.
- После посадки в аэропорту Санкт-Петербурга стюардессы попытались разбудить женщину. Но, к сожалению, выяснилось, что она мертва, - уточнили в авиакомпании.
По предварительным данным, у этой женщины была онкология, она летела в северную столицу на медицинское лечение. Теперь ее тело будет передано родственникам для захоронения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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